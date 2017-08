Frühstücksradio vom 2. Juli 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-02_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/07/2017-07-02_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Alternativ hier zum hören des ersten Teils klicken…

…sowie hier für den zweiten Teil.

Die Themen:

– aufgedeckt: so schreiben die Flippers ihre Lieder!

– das Wetter: the stormy days are over!

– das interessante Thema: die Homo-Ehe ist genehmigt! Gibt es Auswirkungen auf die Moderatoren?

– das Gartenmagazin Kartoffeln & Tomaten: das Tomatenzelt mit Stühlchen inspiriert Moderator Preibisch zu einem lyrischen Erguss!

– im Sportmagazin Pfosten: Confederations Cup-Finale

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Morgen

02. Die Flippers – Mitternacht in Trinidad

03. The Crystals – Then he kissed me

04. Die Gruppe Liebe – Endstation Leidenschaft

05. Taboo – Shalala

06. Out of frame – Narcotic

07. Helge Schneider & die Firefuckers – Beside the snake

08. Die kleine Cornelia – Pack‘ die Badehose ein

09. Lolita – Adios Amigo

10. Steff CKoehler – Das Attest

11. DDR-Kinderchor – Pittiplatsch

12. Boskops – I.K.M.M.

13. Ennio Morricone – My name is Nobody