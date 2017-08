Der Garten ruft! Open Call Datscha Radio: Parzellenprognosen

Ein Aufruf an Euch aus Berlin: Reicht eure mehr oder weniger gartenbezogene Radiokunst bei Datscharadio ein! Aufgerufen werden Menschen, die draußen gern Audioaufnahmen machen (Field Recordings), Komponist_innen, Morgenlerchen und Maulwürfe, Sound-Erkunder_innen und Sprechautomaten, also alle.

Datscha Radio ist eine temporäre Radiostation mit wechselnden Standorten und zugleich ein globales Gartenforschungsprojekt von Gabi Schaffner. Realisiert wird es in Zusammenarbeit mit internationalen AkteurInnen der Radiokunstszene und natürlich: den GärtnerInnen vor Ort!

Datscha Radio wurde 2012 von der Künstlerin Gabi Schaffner und dem Netz-Aktivisten und Radiomacher Pit Schultz in Zusammenarbeit mit dem Berliner Künstlerradio reboot.fm gegründet. Im Jahr 2014 reiste das Projekt unter dem Titel „100 Tage Datscha Radio“ nach Gießen, wo es auf der dortigen Landesgartenschau Feldforschung zur deutschen Gartenkultur betrieb.

Datscha Radios Ansatz basiert auf ethnographischen und poetischen Praktiken, wobei das Radio und Klangkunst als Medien eingesetzt werden um Wissen auf künstlerische Weise zu sammeln und zu teilen. “Der Garten” fungiert als Metapher und Matrix für organisches Wachstum, Gemeinschaft und interkulturelle Teilhabe.

Der Aufruf:

Ja, wir brauchen Gärten. Und mehr Gärten. Und mehr Brachen und Bienen. In den Städten und überall. Und wir brauchen Gärtnerwissen. Und mehr Wissen. Für eine sich wandelnde Welt. Und wir brauchen Radio. Weil die Welt aus Frequenzen gemacht ist. Pflanzen wissen das. Und wir, mit diesen Flicker-Filmen menschenleerer Welten im Hinterkopf, was machen wir?

Im August 2017 kehrt Datscha Radio in seinen heimatlichen Schrebergarten zurück und feiert mit “Parzellenprogosen” ein fünftägiges Radiokunstfestival. Wir erörtern Fragen zu zeitgenössischen Ökologien, fragen nach künstlerischen Strategien und stöbern in den Bio-Nischen zwischen Elektronik und Kompost.

Die aktuelle Ausgabe von Datscha Radio umfasst weite Themenfelder: von städtischer Gartenpolitik zu vertraulichen Pflanzenplaudereien, von Gartenbaukunst zu portablen Beeten, von Bienen zu Musik für Tiere, von poetischer Rotte zu Reimen und Resten. Wir werden Fisch(dung)tomaten verkosten und Gebäude begrünen. Mikrofone werden in fruchtbarem Boden versenkt um über Schneckenkriege zu berichten und Wurzelgremien. Wir werden mit Fallschirm springenden Regenwürmern ebenso sprechen wie mit den Gartenfreund*innen von der Kleingartenkolonie nebenan.

Denn was ist dieser Garten – und was ist dieses Wissen? Was ist dieser Klang, der wie ein sanfter Duft die Frequenzen unseres Daseins durchdringt? Datscha Radio will es herausfinden – und ruft nach Eurem radiophonen Beitrag!

Vom 25. – 29. August wird Datscha Radio fünf Tage lang live und direkt aus einem Schrebergarten im Norden Berlins senden. Ob Sonne oder Hagelschlag!

Datscha Radio