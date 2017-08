Frühstücksradio vom 25. Juni 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-25_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-25_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Oder hier für den ersten Teil…

bzw. hier für den zweiten Teil klicken.

Die Themen:

– das Wetter: aktueller denn je!

– Sportmagazin Pfosten: Jogi Löw läuft mit der zweiten Garnitur auf!

– das interessante Thema: was ist der Unterschied zwischen Geistern und Gespenstern?

– Welttag der Weißfleckenkrankheit – und das am Todestag von Michael Jackson!

– Tag des Seefahrers: wir gratulieren allen Schiffern von der Jolle bis zum Äppelkahn!

– Tag der Architektur / Blockhaus-Tag / Welttag der Schulfreunde

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Roberto Blanco – Ein bißchen Spaß muß sein

03. Paul Anka – When i stop loving you

04. Helge Schneider – Die Annonce

05. Sewing with Nancy – Time after time

06. Helge Schneider – Die Trophäe

07. Rio Reiser – Für immer und dich

08. Peter Kraus – Sugar, sugar Baby

09. Robbie Williams – Mack the knife

10. OHL – Sag mir, wo die Blumen sind

11. Helge Schneider – Umschulung

12. DDR-Kinderchor – Sandmann, lieber Sandmann

13. Real Life – Send me an angel

14. Theo Lingen – Haben Sie den neuen Hut von Fräulein Molly schon geseh’n?

15. Michael Jackson – Beat it (zum 8. Todestag)

16. Ennio Morricone – My name is Nobody