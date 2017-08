Frühstücksradio vom 18. Juni 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-18_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/06/2017-05-21_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Die Themen:

– das große BRN-Spezial!

– Kartoffeln und Tomaten – was wächst bei uns im Garten

– Helmut Kohl ist tot – ein Faszit

– Geh-angeln-Tag – was sagen Wurm und Hecht dazu?

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Erik Silvester – Zucker im Kaffee

03. Don Gibson – Sea of heartbreak

04. Jet Bumpers – Radar love

05. Die 3 Z’widern – Lebt denn der alte Holzmichl noch?

06. Die Ärzte – Ich bin reich

07. Peter Rubin – Azzurro

08. Lilian Harvey – Irgendwo auf der Welt gibt’s ein kleines bißchen Glück

09. The Ramones – Take it as it come

10. Ennio Morricone – My name is Nobody