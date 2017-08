Frühstücksradio vom 11. Juni 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-11_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-11_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Oder hier für den ersten Teil…

bzw. hier für den zweiten Teil klicken.

Die Themen:

– das Wetter: durchgehend gute Qualität auf hohem Niveau!

– das interessante Thema: der Mensch ist älter als bisher angenommen!

– nächste Woche ist BRN: dieses Jahr gibt’s kein Eulenschießen!

– Gunter Gabriel wird 75! Wir updaten Komm‘ unter meine Decke!

– brennende Autos auf dem Bischofsplatz: wir erstellen die Fallanalyse!

– Welttag der Puppen: von der Käthe-Kruse- zur Sexpuppe

– im Magazin Kartoffeln und Tomaten: Tag des Gartens

– Parteitag der Linken: wir analysieren das Wahlprogramm!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Hank Locklin – Please help me, i’m falling

03. Nana Mouskouri – Guten Morgen, Sonnenschein!

04. Abstürzende Brieftauben – Betzy Fraitag

05. Die Gruppe Liebe – Tulpen von Bui

06. Gunter Gabriel – Komm‘ unter meine Decke (*1942, alles Gute!)

07. Under the Church – Me & the farmer

08. Rosenstolz – Wir tanzen Tango

09. Marika Rökk – Für eine Nacht voller Seligkeit

10. Die Gruppe Liebe – Je t’aime, Sigmund Jähn

11. The Meteors – Bonebag

12. The Exploited – Dead cities

13. Ennio Morricone – My name is Nobody