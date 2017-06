Frühstücksradio vom 04. Juni 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-04_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/06/2017-06-04_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Die Themen:

– das Wetter: der Regen kam mit einem Paukenschlag

– Beginn der Schafskälte: neue Geschichten aus der Ilias

– das interessante Thema: Terror – wie gehe ich als Passant damit um

– Gesundheitsmagazin Schnupfen Now!: der Normalbusen ist auf Wachstumskurs

– das Sorgentelefon: Bert G. macht sich wegen Trump Sorgen um das Weltklima

– Philosophische Gedanken: Was ist diese Männlichkeit? sorgt für Aufregung

– Tag des Hundes und Umarme-Deine-Katze-Tag

– Welterbetag, aber darüber darf Dresden nicht mehr sprechen

– 100 Jahre Pulitzer-Preis: huch, Sendung zuende

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Mireille Mathieu – Es geht mir gut, Chérie

03. Percy Faith – A theme from a summer place

04. No Exit – Pionier zu sein fetzt ein

05. Helge Schneider – Vogelhochzeit

06. Die Gruppe Liebe – Endstation Leidenschaft

07. Eric-Frantzen-Orchester – Wer hat an der Uhr gedreht

08. Käthe Dorsch – Wenn ein Mann zu mir von der Liebe spricht

09. Germ Attack – Our house

10. Pankow – Rock’n’Roll im Stadtpark

11. Otto Reutter – O Jugend, wie bist du schön

12. C64-Titelmelodie – Commando

13. Ennio Morricone – My name is Nobody