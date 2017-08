Ein Feature und ein Hörspiel, Sa. 1. Juli 19 Uhr

Am 1. Juli ab 19 Uhr hört ihr auf coloRadio zwei aufwändige „Fremdproduktionen“:

„Kasumai en Casamance“ ist ein Feature von Anna Trautwein und Martina Backes.

Frieden schaffen ist harte Arbeit. Für die Frauen in der Casamance im südlichen Senegal umso mehr. Nach über drei Jahrzehten kriegerischer Konflikte kämpfen sie nach wie vor dafür, als Betroffene und als Friedensaktivistinnen gehört und akzeptiert zu werden. Unnachgiebig verleihen sie ihrem Recht Nachdruck, bei Friedensverhandlungen, Konfliktschlichtung und Wiederaufbau eine aktive gleichberechtigte Rolle zu spielen. Dafür organisieren sie eine Friedenskarawane.

Das Feature eine Kooperaation des Radio Dreyeckland mit dem Südnordfunk der Zeitschrift iz3w. Es läuft bis 20:05 Uhr.

Danach hört ihr das Hörspiel „Im Dunstkreis des Zerstäubers“ von Jan Theiler und Frank Schültge.

Edna, eine olfaktorische Aktivistin um die 30, ist dem legendären Geruchs-Graffiti-Künstler ‚Receptor‘ auf der Spur, dessen subversive Spreading-Aktionen sie bewundert. Sie hofft mit seiner Hilfe die Riechzellen der Menschen re-sensiblisieren zu können und mit subtilen Mitteln einen gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen.

Herumschnüffelnd lernt Edna drei Jugendliche aus dem sogenannten ‚Dunstkreis‘, kennen: mit Wolke, Pinnochia und Snuff taucht sie in die Spreader-Party-Szene ein und will nun konspirativ den Kampf antreten gegen ‚Lacroix‘, den multinational agierenden Duftstoff-Konzern. Durch einen Unfall kommt es zum explosiven Smell-Crossing und nach weiteren Pheromon-Kreuzungs-Experimenten in Ednas Labor entsteht schließlich die gesuchte hochpotente Mischung mit psychoaktiver Wirkung:namens „Pink Anarchy“. Während des Showdowns bei ‚Lacroix‘ bestätigt sich ein Verdacht, der sich im Laufe des Hörspiels aufgebaut hat.

„Im Dunstkreis des Zerstäubers“ ist ein Geruchs-Hörspiel von Jan Theiler, dadaistischer Performancekünstler, und Frank Schültge, Radiomacher, mit Jugendlichen des „theaterkohlenpott“ Herne

In den Hauptrollen: Swantje Henke, Luca Hennig, Oskar Koch und Zeynep Topal

außerdem: Thomas Fedrowitz, Bernadette La Hengst, Marcus Hering, Roxana Jahns, Julian Kempmann, Stefan Kaminski, René Marik, Annika Meier, Lena Rofall, Zoe Fridmann, und Julian Stubbe

Das Hörspiel läuft von 20:05 bis 20:40 Uhr.