Frühstücksradio vom 21. Mai 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/05/FSR-21052017a.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/05/FSR-21052017b.mp3

Hier gehts auch zum ersten Teil…

…und hier zum zweiten Teil.

Die Themen:

– das Wetter: normal oder doch Klimawandel?

– Menschen mit Berufsausbildung: kann man ihnen trauen?

– App des Tages: Bert G. im Englischtest

– Augen auf beim Fahrradkauf: Nepper, Schlepper, Moderatorenfänger

– Rubrik Glaubensfragen: Moderator Preibisch im Interview mit der bunten Kirche

– Internationaler Museumstag: es gibt auch freien Eintritt!

– das SPD-Rätsel: warum fangen alle Kanzlerkandidaten mit „S“ an?

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Roland Kaiser – Santa Maria

03. The Waltons – Devil in disguise

04. Bobby Vee – Rubber ball

05. Schuricke-Terzett – Hoch drob’n auf dem Berg

06. Adolescents – House of the rising sun

07. Die Gruppe Liebe – Endstation Leidenschaft

08. Patrick Swayze – She’s like the wind

09. Prollhead – Neue Alte

10. Ausbruch – Deutschland brennt

11. Die Gruppe Liebe – Sie kennt mich aus dem Funk

12. Ted Herold – Mann, Mann, Mann

13. Ennio Morricone – My name is Nobody