Frühstücksradio vom 28. Mai 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-28_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-28_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Oder hier zum hören des ersten Teils…

…bzw. hier für den zweiten Teil klicken.

Die Themen:

– das Wetter: es spielt sich in den Vordergrund!

– Tiere hinter Gittern: Bert G. und die drei Schwertträgermumien

– das Grauen des Helene-Fischer-Gate

– Trump trampelt durch den G7-Gipfel

– Aktionstag für Frauengesundheit

– Internationaler Weltspieltag

– die Komposttoilette: ein Meilenstein der Sanitärtechnologie

– Ian Fleming, der Erfinder von James Bond, hat Geburtstag (* 1908)

– Popdiva Kylie Minogue hat Geburtstag (* 1968)

– 1930: das 319 m hohe Crysler Building wird eingeweiht

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Andrea Jürgens – Manuel, good bye

03. Rockland Ladies – Werevolves

04. The Fourmost – Hello little girl

05. No fun at all – Welcome to the working week

06. Die Gruppe Liebe – das Blaue Wunder

07. Nekromantix – Back from the grave

08. Royal Philharmonic Orchestra – Diamonds are forever (Alles Gute, Ian!)

09. Kiss – I was made for loving you

10. Elfi Graf – Du rufst nicht an

11. Die Ärzte – Zitroneneis

12. Kylie Minogue – The locomotion (Alles Gute, Kylie!)

13. Die Gruppe Liebe – Hoffnung ist ein schlechter Koch

14. Ennio Morricone – My name is Nobody