Frühstücksradio vom 14. Mai 2017

Aufgrund technischer Aufzeichnungsprobleme kann leider nur die zweite Stunde nachgehört werden.

Hier gehts zur Sendung.

Die Themen:

– Muttertag: Mütter warten am Telefon auf den Anruf ihrer Kinder!

– das Mediemagazin Angeschwindelt: Computerangriff auf die ganze Welt

– die Kontroverse: Xavier Naidoo von den Medien gedisst. Transportiert auch die Gruppe Liebe in ihren Liedern rechtes Gedankengut?

– die Vaseline hat Geburtstag (1878)! Wir gratulieren und decken Verwendungsmöglichkeiten auf.

– gestern war Eurovision Song Contest. Wir rekapitulieren die Höhepunkte!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Udo Jürgens – Ein ehrenwertes Haus

03. Ruths Hat – Please, please me

04. Roy Black – Gute Nacht, Mutter

05. Der singende klingende Preibisch – Alle Schönheit handelt von der Liebe

06. Bobby Darin – Splish splash (* 1936, Alles Gute!)

07. Brunner & Brunner – Mama, i love you

08. Hubert Kah – Einmal nur mit Erika

09. Die Gruppe Liebe – Mein Fahrrad heißt Sehnsucht

10. Ingrid Peters – Afrika

11. Liselotte Malkowsky – Das ganze Jahr blüh’n keine Rosen

12. Debbie Harry & Joey Ramone – Standing in my way

13. Ennio Morricone – My name is Nobody