Frühstücksradio mit Spaß vom 7. Mai 2017

Die Themen:

– das Wetter: der Frühling hat Dresden im Griff

– Landtagswahl in Schleswig-Holstein – das sagt der Wahl-o-mat

– Frankreichwahl: der Süßigkeitenmann gegen die Pennerin

– Nationaler Tourismustag: Dresden braucht mehr Sehenswürdigkeiten!

– Daliah Lavi ist tot – ein Abschied voller Pietät

– das Zentralwerk in Pieschen feiert Eröffnung: Bert G. wird dabei journalistisch erfasst

– in der Rubrik Glaubensfragen: Adolf Hennecke im Interview

– in der Rubrik Memories: das Drei-Punkte-Quiz mit Studiogast Adolf Hennecke

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Daliah Lavi – Willst du mit mir geh’n? (Auf Wiedersehn, Frau Lavi!)

03. Johnny Tillotson – Poetry in motion

04. Canalterror – My Bonnie

05. Hildegard Knef – Berlin, dein Gesicht hat Sommersprossen

06. Friedo & Bert – Linie 3

07. Inka – Tschüß, Herr Lehrer

08. Messer Chups – Monkey Safari

09. High Life Skiffle Group – Ich fahr‘ mit der Lambretta

10. Quincy Jones – Soul Bossa Nova

11. Modern Talking – Cherrie, Cherrie Lady