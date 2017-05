Frühstücksradio mit Spaß vom 30. April 2017

Hier klicken für den ersten Teil… (Achtung, am Anfangs gibt es eine Schweigeminute!)

…und hier für den zweiten!

Die Themen:

– das Wetter: es knallt voll rein

– Kartoffeln und Tomaten – das Gartenmagazin. Heute: das Gewächshaus-Scheitern

– Rubrik Sorgentelefon: Bert G. macht sich Sorgen!

– Ehrentag der Frisuren

– Tanz in den Mai / Walpurgisnacht

– Tag der Befreiung des Südens in Vietnam

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Roy Black – Frühling mit dir

03. Roy Orbison – Blue Angel

04. Digger – True Blue

05. Die Gruppe Liebe – Je t’aime, Sigmund Jähn

06. Orchester Hans Hammerschmid – Schwarzwaldklinik (Alles Gute, Professor Brinkmann alias Klausjürgen Wussow!)

07. Transvision Vamp – I want your love

08. Janis Siegel – Bei mir bist du schoen

09. Ted Herold – So eine Nacht (Walpurgisnacht!)

10. Die Doofen – Muh, muh, muh

11. Helge Schneider – Das alte Reinhold-Helge-Spiel

12. BarbaRossa – Es wollt‘ ein Mädchen früh aufsteh’n