„Facing You“ Radiosendung #1

Hassan, Ali und Moussa stellen Musik vor, die sie mögen. Moussa stellt Rockmusik der urbanisierten Tuareg vor, die am nördlichen Rand der Sahara leben, und die eine politische Message hat. Hassan und Ali beschäftigen sich mit Musik aus dem Irak – z.B. mit dem Rapper Joy und der Sängerin Rajaa Belmir, aus Deutschland und aus den USA.

Playlist:

Alessia Car: Scars To Your Beautiful

Tinariwen: Toumast Tincha

Tinariwen: Sastanàqqàm

Joy: Farek Aldeen

Rajaa Belmir: Ana Blayak (Piano Cover)

Mudi: Kind sein

Loyal feat Sara’h – You (Toi et moi)

Gasoline: The Hardest