CC4DD #1 – Laws of Physics

Heute gibt’s das erste Musikstück für euch, das ihr kostenlos im Internet runterladen könnt.

Bryyn ist ein Musiker mit viel Leidenschaft für’s Musizieren. Mit seiner Familie ist er mal in der Schweiz, mal in den USA. Immer dabei hat er seine Gitarre und sein Homerecording-Studio, in dem er seine Ideen Wirklichkeit werden lässt.

Eine seiner Ideen: Ändern wir doch mal die Gesetze der Physik! Dann geht endlich alles klar, was sonst immer schief läuft. Und wen kümmert die Thermophysik, wenn Menschen immer noch hungern müssen?

Who cares about thermodynamics when everyone's starving?

Lass uns träumen von einer besseren Welt. Nur so finden wir die Visionen, die unsere Ziele werden können!

bryyn – The Laws of Physics