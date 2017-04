zerrspiegel female electronica//indie rock//hip hop #10

Playlist:

///Electronica///

Myra Davies: Noutiné // Beate Bartel und Gudrun Gut: „S-Bahn Schoeneberg“ // Valentina aka Valesuchi and Matias Aguayo: Nasty Women (O-Töne vom Women’s March) // SciFiSol: Screen Love, EP „Experimental Drawingboard“ // Flaminia: Palingenesia // Mila Dietrich: Try With You // Lady Maru: Dub Freak

///Electronica mit Gesang ///

HGichT: Illuminati Baby // The Gift: Love Without Violins feat. Brian Eno // Ibibio Sound Machine: The Chant Iquo Isang // Olivia Louvel: My Crown // Sabrina Pena Young: Medaillon Girls (Oper „Libertaria“) // Ätna: Shut Your Mouth

/// Indie und Psychedelic ///

Derya Yildirim & Grup Simsek: Nem Kaldi // Awa Ly: Help You // Astrid North: Since // Rebekka Karijord: Six Careful Of Hands // Konni Kass: Make Me Forget // Cherry Glazer: Nurse Ratched // Schrottgrenze: Sterne

///Hip Hop ///

Sookee: Hurensohn // Pyranja: Overkill // Antilopengang: Patientenkollektiv // Shiftee: Go Preemee feat. Svpreme Ink (Sha Sha Kimbo Remix)