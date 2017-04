Küchenradio – Quatsch mit Soße

Sa 6. Mai 2017 12:00 bis 14:00

Der Anspruch, heute wieder mal mehr Soße und weniger Quatsch zu bieten, ist hoch. Erst Recht, wenn die StudigästIn die bekannte Terrortunte Fabina Fabulös ist. Denn es geht um nix geringeres als die Schernikau Revue und deren Abschluss. Zufällig am 24. Mai im Rahmen der CSD Woche in Dresden. Darüber wird gesprochen und nostalgischer Musik gelauscht, ein wenig getanzt und leicht am Thema vorbeigeschlittert….Es wird satirisch!