Frühstücksradio vom 23. April 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-23_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-23_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Oder hier zum hören des ersten Teils klicken…

…sowie hier für den zweiten!

Die Themen:

– das Wetter: gibt es Kritik?

– Wahl in Frankreich: auch wir reden darüber!

– Moderator Preibisch hat eine neue Mathematik eingeführt!

– Tag der englischen Sprache, Tag des deutschen Bieres!

– Mord auf der Alaunstraße: wir haben die Täterbeschreibung!

– die Rubrik Was liest Du denn? heute zum Welttag des Buches!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Claudia Jung & Nik P. – Sommerwein, wie die Liebe süß und wild

03. Ray Peterson – Corrine, Corrina (*1939, alles Gute!)

04. Socks – Don’t you want me

05. Manfred Mann – Sie

06. Lee Majors – The unknown stuntman (*1939, alles Gute!)

07. Der singende klingende Preibisch – Ottendorf-Okrilla (franz. Version zum Wahltag in Frankreich)

08. Ramones – Now i wanna sniff some glue (1976 Veröffentlichung des Debütalbums Ramones)

09. Die Gruppe Liebe – Mein Fahrrad heißt Sehnsucht

10. Berluc – No bomb

11. Margot Friedländer – In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine

12. Der singende klingende Preibisch – Für einen Hosenstall voll Zärtlichkeit

13. Die Gruppe Liebe – Ein Bier kann ein neuer Anfang sein

14. Die Gruppe Liebe – Je t’aime, Sigmund Jähn

15. Ennio Morricone – My namke is Nobody