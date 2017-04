Frühstücksradio vom 2. April 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-02_coloradio_11-Uhr-59.mp3

Achtung! Zum Tag des Geologen legen wir zu Beginn der Sendung eine Schweigeminute ein!



Die Themen:

– Jürgen Drews (* 1945) hat Geburtstag: was hat das mit France Gall zu tun?

– das Wetter: der Frühling lullt uns ein!

– Welt-Autismus-Tag: wieivel Autismus steckt in uns allen?

– das interessante Thema: was tun bei einer großen Enttäuschung?

– internationaler Kinderbuchtag: das las der kleine Bert G.

– Frühlingsspezial: Moderator Preibisch erzählt von der Gruppe Liebe!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. France Gall – A Banda (zwei Apfelsinen im Haar)

03. The Everly Brothers – When will i be loved

04. Backlash – I don’t like mondays

05. Die Gruppe Liebe – Sie kennt mich aus dem Funk

06. Dieter-Thomas Kuhn – Ein Bett im Kornfeld (Alles Gute, Jürgen!)

07. Helge Schneider – Musik, Musik, Musik

08. Die Gruppe Liebe – Das blaue Wunder

09.-11.: noch mehr Hits der Gruppe Liebe