Frühstücksradio vom 9. April 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-09_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/04/2017-04-09_coloradio_13-Uhr-00.mp3

Oder hier zum hören des ersten Teils klicken…

…bzw. hier zum hören des Zweiten.

Die Themen:

– das Wetter: der Frühling knallt rein!

– Palmsonntag und Fastenabschluss: The end of the Durststrecke!

– das Thema im Gartenmagazin: die Kleingartentoilette, was ist zu beachten?

– Charles & Camilla feiern ihren 17. Hochzeitstag: wir gratulieren!

– Tag der finnischen Sprache: was sind denn das für Leute, diese Finnen?

– Carl Perkins (* 1932), der Großvater des Rockabilly, hat Geburtstag: wir gratulieren!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Paola – Der Teufel und der junge Mann

03. Elvis Presley (in Vertretung von Carl Perkins) – Blue suede shoes

04. Alizée – Moi… Lolita

05. Müllstation – Punkrockkönig aus’m Mansfelder Land

06. Der singende klingende Preibisch – Welche Farbe hat die Welt

07. Nico Haak – Schmidtchen Schleicher

08. Punk Lurex OK – Melkein rakkauslaulu (zum Tag der finnischen Sprache)

09. Peter Maffay – So bist du

10. Geistige Verunreinigung – Moskau

11. Blondie – Sunday girl

12. Ennio Morricone – My name is Nobody