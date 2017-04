L-K-M = Literatur – Kultur – Musik, das neuen Magazin bei coloRadio

So 12. März 2017 18:00 bis 19:00

In diesem Monat beginnen wir ein neues Magazin bei coloRadio, wir, das sind Jürgen von BINOKEL und Old Man. Wir wollen uns in Dresden und dem Umland umhören und -sehen, was die Literatur-, Kultur- und Musikszene so zu bieten hat. Dazu beginnen wir mit einem Interview mit Hans-Eckardt Wenzel, der Ende 2016 zweimal in Dresden auf der Bühne stand und inzwischen sein 40. Album veröffentlichst hat. Im Weiteren wollen wir uns mit der Kulturpolitik in Dresden befassen und Tipps zu Lesungen, Kinofilmen und Konzerten geben. Natürlich sind auch einige Überraschungen dabei, hört also mal rein und laßt Euch überraschen,

von L-K-M, dem Magazin auf coloRadio