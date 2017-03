Frühstücksradio vom 19. März 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/03/Fruehstuecksradio-19-03-2017coloRadio-1.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/03/Fruehstuecksradio-19-03-2017coloRadio-2.mp3

Oder hier zum anhören des ersten Teils klicken…

…bzw. hier für den zweiten!

Die Themen:

– das Wetter: diesiger Absturz nach kurzem Frühlingsblitzen.

– Sturmwarnung für Kleingärtner: schützt Eure Gewächshäuser!

– Chuck Berry ist tot: wir sagen tschüss!

– Das interessante Thema: kommen Handshakes aus der Mode?

– Tag des Geflügels: Getier von der Pest bedroht!

– 21. Jahrestag von Nelson und Winnie Mandelas Scheidung.

– Marathon in Dresden: aufgrund von Burnout versagen die Moderatoren!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Roberto Blanco – Ich bin ein glücklicher Mann

03. Chuck Berry – My ding-a-ling (Mach’s gut, Chuck!)

04. DDR-Kinderchor – Nun scheint die Sonne wieder

05. Die Gruppe Liebe – Je t’aime, Sigmund Jähn

06. Drafi Deutscher – Shake hands

07. Räubertöchter – Major Tom

08. Bertz Rache – Tauben

09. Michael J. Fox – Johnny B. Goode

10. Bertz Rache – Muppets oder Puppen

11. Koma – Bild-Zeitung

12. Der singende klingende Preibisch – Gottes Werkzeug

13. Marika Rökk – Ach, ich liebe alle Männer

14. Ennio Morricone – My name is Nobody