Frühstücksradio vom 12. März 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/03/Fruehstuecksradio-12-03-2017-1.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/03/Fruehstuecksradio-12-03-2017-2.mp3

Oder hier zum anhören des ersten Teils klicken…

…und hier für den zweiten Teil!

Die Themen in dieser Sendung:

– das Wetter: kann Wetterexperte Bert G. es lautmalerisch beschreiben?

– Frühstücksradio wird international: wir sagen keinen Wochentag mehr an!

– das große Fasten: wir ziehen eine Zwischenbilanz.

– Erdogan ist doof: ist das gelogen?

– Pflanz-eine-Blume-Tag: ist es noch zu kalt dafür?

– 27 neue Bäume im Alaunpark: das sind die Vor- und Nachteile!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Paul Kuhn – Der Mann am Klavier (*1928, Alles Gute!)

03. Elvis Presley – It’s now or never

04. Molotow Soda – New England

05. Ricky King – Apache (*1946, Alles Gute!)

06. Roy Black – Du bist nicht allein

07. Die Gruppe Liebe – Ein Bier kann ein neuer Anfang sein (Weltraumogel-Romantik-Version)

08. Die Toten Hosen – Liebesspieler (High-Noon-Mix)

09. ABBA – Waterloo

10. Mr. Bubble B. & the Coconuts – Blue Hotel

11. Ted Herold – Ab heute nur noch Leder

12. Snuff – I think we’re alone now

13. Der singende klingende Preibisch – Für einen Hosenstall voll Zärtlichkeit

14. Ennio Morricone – My name is Nobody