Frühstücksradio mit Spaß vom 5. März 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-05_coloradio_11-Uhr-59.mp3

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/03/2017-03-05_coloradio_13-Uhr-00.mp3 Oder hier klicken für den ersten Teil…

…beziehungsweise hier für den zweiten!

Die Themen:

– natürlich das Wetter: der Frühling lässt blicken!

– hellsehen: was sind die Vorzeichen des 3. Weltkrieges?

– Frühstücksradio wird international! Deutschlandweit!

– Frauentag: so breitet man(n) sich vor.

– Tag der Kranken: wir gratulieren!

– Funkensonntag: vereint durchs Feuer gehen!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Lena Valaitis – Ein schöner Tag

03. The Coasters – Searchin‘

04. Härter bis wolkig – Übel

05. Hanna Punk – Hanna Punk

06. Udo Jürgens – Merci, Cheri (Gewinn des Grand Prix heute vor 51 Jahren)

07. Georg Friedrich Händel – Feuerwerksmusik – Ouvertüre (* 1685, Alles Gute!)

08. Hithouse – Jack to the sound of the underground

09. NoRMAhl – Auf, auf zum Kampf (* 1871: Rosa Luxemburg geboren)

10. Johannes Heesters & Rudi Godden – Ich brauche keine Millionen

11. Jet Bumpers – Radar love

12. Der Märchenland-Kinderchor – Pittiplatsch-Abendlied

13. The Bitch Boys – Gotcha

14. Ennio Morricone – My name is Nobody