Mi 1. Februar 2017 20:30 bis 21:30

Heute gibt es das noch ausstehende Best-of-2016:

Kapelle Petra – Stau

Ida Gard – The heat

Bergen – Die laufenden Toten

Sivert Hoyem – Sleepwalking man

Dota – Rennrad

Trains on fire – Alain, Alain

Christina Rommel – Manhattans Himmel

Neo Rodeo – Dos Amigos

Yellow Cab – Around the world

Cous Cous – Alice

Baru – Paranoia

Peter Piek – First Song