Frühstücksradio mit Spaß vom 26. Februar 2017

Die Themen:

– das Wetter: fahrradfahren im Auge des Sturms

– Erzähle-ein-Märchen-Tag: Moderator Preibisch lässt sich nicht lange bitten

– jetzt baue ich mir meinen eigenen Wikipedia-Artikel, zweiter Teil

– Nationaltag der Pistazie: wir gratulieren!

– interessante Fakten über Cornflakes: gab es sie auch in der DDR?

– Tulpensonntag: bald geht die Fastensaison los!

– 1852: Cornflakes-Erfinder John Harvey Kellog wird geboren

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Conny Froboess & Peter Kraus – Teenager Melodie

03. Johnny Cash – Wer kennt den Weg (*1932, alles Gute zum 85.)!

04. Schandfleck – Torn

05. Herr Fuchs & Frau Elster – Ach, der Herr Fuchs, da bin ich aber froh!

06. Plasmatics – Butcher Baby

07. Robby Williams – Mr. Bojangles

08. Ricky King – Apache

09. Die Gruppe Liebe – Das Blaue Wunder

10. Die Ärzte – Nein, nein, nein

11. Tittenbonus – This is stuuupid

12. Wladimir Wyssozkij – Jak istrebitel

13. Ennio Morricone – My name is Nobody