Frühstücksradio mit Spaß vom 19. Februar 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-19_coloradio_komplett.ogg

…oder klick hier!

Die Themen:

– das Wetter: der Frühling ist da!

– Nikolaus Kopernikus (* 1473) hat Geburtstag!

– das interessante Thema: der Weg zum eigenen Wikipedia-Artikel

dazu im Exklusivinterview: Insider L.

– Internetseiten im Check: wir testen Spiegel Online

– was liest Du denn: Nina Hagen vs. Agatha Christie

– Tag der Minzschokolade: wird die Sendezeit ausreichen, um darüber zu reden?

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Bruce Low – Die Legende von Babylon

03. Bobby Vinton – Blue velvet

04. Abstürzende Brieftauben – Nicht mit mir

05. Unbekannter Kinderchor – Pittiplatsch-Lied

06. Margot Hielscher – Frauen sind keine Engel

07. Der singende klingende Preibisch – Welche Farbe hat die Welt

08. Rosenstolz – Die Psychologin

09. Der singende klingende Preibisch – Danger-Doreen

10. Motörhead – Overkill

11. Chris Roberts – Du kannst nicht immer 17 sein

12. Ennio Morricone – My name is Nobody