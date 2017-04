Frühstücksradio mit Spaß vom 12. Februar 2017

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-12_coloradio_komplett.ogg

…oder hier klicken!

Die Themen:

– das Wetter: will es die Moderatoren veralbern?

– Pflegeeinrichtungen im Test: das Diakonissenkrankenhaus mit eingebauter Kapelle

– Moderator Preibisch besucht eine christliche Messe!

– Bundespräsidentenwahl: warum werden keine Wetten angenommen?

– kontroverse Kunst an der Frauenkirche: Rentner mit Plakaten schimpfen über drei Busse!

– Moderator Bert G. prägt ein Zitat: Gott rechnet nicht!

– Internationaler Darwin-Tag (* 1809): Charles‘ bizarres Interesse an Schmutzfinken!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. The Shangri-la’s – Leader of the pack

03. Gitte – Ich will ’nen Cowboy als Mann

04. In Case Of Emergency – Time of my life

05. Hildegard Knef – Ich brauch‘ Tapetenwechsel

06. IC- Wunderland

07. NoRMAhl – Wir lieben die Stürme

08. Agnetha Fältskog – Dröm är dröm och saga saga

09. Die Ärzte – Currywurst

10. No Doubt – It’s my life

11. Die Gruppe Liebe – Kleine, weiße Friedenstaube

12. Comedian Harmonists – J’aime une Tyrolienne

13. Ennio Morricone – My name is Nobody