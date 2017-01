zerrspiegel: electronica// hip hop// indie// feminism #9

neue Musik!

Playlist:

//Electronica//

Cherushii: Nightsteps

Milena Kriegs: Eremitorium

Stephanie Merchak: Beware The Monsters

FOQL: I can’t believe I still have to protest this shit

Borusiade: Jeopardy

Dgeral: Untitle

Juliane Wolf: Acid Girl

Toyah Hoetzel: Take Me

Lydia Eisenblätter: Find Me

Dark Answer: Catchy Catch

Hyenaz: Born From Death

Jana Irmert: Bagful

Jessy Lanza: Going Somewhere

O/RIOH: BOi

//Rap//

Okzharp und Manthe Ribane: Teleported

BadKat: Short Term Impact

Lena Stöhrfaktor: Seeräuber Lena – Das Brückenmassaker

form: Ich reflektiere meine Privilegien

Kitty: Marijuana

DeFranzy: Druckstaueffekt

//Indie//

Sarah Walk: Wake Me Up

Laurel: Hurricane

Janine A‘ Bear: Hearts Find Ways To Bind

Painting By Numbers: Fremder Stern