Frühstücksradio vom 29. Januar 2017

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– das Wetter: in Dresden nichts Neues1

– Miesepeter-Tag: das sind die Fakten!

– Kontrolleure in der Linie 3: so erkenne ich sie!

– Internationaler Puzzletag: philosophische Gedanken!

– Martin Schulz ist SPD-Vorsitzender: wir haben den passenden Gruß!

– Welt-Lepra-Tag und Tag des Blindenhundes: wir gratulieren!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Kristina Bach – Erst ein Cappuccino

03. Daniel Caine – Magnum P.I. (Tom Selleck hat Geburtstag!)

04. Tankwart – Dschingis Khan

05. Lee Marvin – Wand’rin‘ star

06. Die Gruppe Liebe – Die ander’n sind alle doof

07. Ramones – I don’t wanna go down to the basement (Tommy Ramone hat Geburtstag!)

08. Robbie Williams & Nicole Kidman – Somethin‘ stupid

09. Danny & the Juniors – Rock’n’Roll is here to stay

10. Gwyllions – I can hear music

11. Der singende klingende Preibisch – Welche Farbe hat die Welt

12. Ted Herold – Ahua

13. gguDDie – Dresden bleibt sauber

14. Ennio Morricone – My name is Nobody