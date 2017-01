Frühstücksradio vom 22. Januar 2017

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– das Wetter: so haben sich die Dresdner an den Winter gewöhnt!

– Trump im Amt: gibt es einen Krieg mit den Medien?

– Freizeit: Moderator Preibisch testet die neue Bühlauer Schwimmhalle

– Kultur: Experte Bert G. begleitet die Minitournee von Rainer Luxus

– Beantworte-die-Fragen-Deiner-Katze-Tag: wir sprechen sie aus und haben die Antworten!

– Was liest/spielst Du denn: das sind unsere Tips!

Unsere Geburtstagskinder:

– Schweizer Garde (* 1506), päpstliche Leibwache

– Francis Bacon (* 1561, englischer Philosoph), Verfechter des Empirismus

– Gotthold Ephraim Lessing (* 1729, Minna von Barnhelm), Dichter aus der Lausitz

– Ernst Busch (* 1900, deutscher Sänger), Interpret von Arbeiterkampfliedern in der DDR

– Arkadi Gaidar (* 1904 Timur und sein Trupp), sowjetischer Schriftsteller

– Jenny Jürgens (* 1967, deutsche Sängerin), Tochter von Udo J.

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Jenny & Udo Jürgens – Liebe ohne Leiden (Alles Gute, Jenny)

03. Bobby Rydell – Volare

04. Celebration – Dear Jessie

05. Die Gruppe Liebe – Je t’aime, Sigmund Jähn

06. Silicon Teens – Chip’n’Roll

07. Genesis – I can’t dance

08. Slime – Yankees raus!

09. Die Gruppe Liebe – Endstation Leidenschaft

10. Nino de Angelo – Ich sterbe nicht nochmal

11. Rainer Luxus – Heimat

12. Der singende klingende Preibisch – Alle Schönheit handelt von der Liebe

13. Ennio Morricone – My name is Nobody