Frühstücksradio vom 15. Januar 2017

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– das Wetter: Invasion der Schneeflocken!

– Nationaler Hut-Tag: wir geben Tragetips!

– Weltreligionstag: Moderator Preibisch liest dafür die Bibel!

– Welttag der Migranten und Flüchtlinge: wir gratulieren!

– die Wikipedia wird 16! Auch Moderator Bert G. feiert!

– Erika Steinbach tritt aus der CDU aus: wird die Partei zu einem Haufen kopfloser Hühner?

– der Kanadier James Naismith erfindet 1892 das Basketballspiel: wir haben die Fakten!

Unsere Geburtstagskinder:

– Maria Schell (* 1926), deutsche Schauspielerin („Die Brüder Karamasow“)

– Martin Luther King (* 1929), US-amerikanischer Bürgerrechtler

– Christian Anders (* 1945), Schlagersänger aus Österreich („Es fährt ein Zug nach nirgendwo“)

– Meret Becker (* 1969), deutsche Schauspielerin („Comedian Harmonists“)

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Christian Anders – Es fährt ein Zug nach nirgendwo (Alles Gute!)

03. Otis Redding – Love man

04. James Last – Traumschiffmelodie

05. Axel Sweat – United

06. Der singende klingende Preibisch – Der Junge mit dem Ausredenblumenstrauß

07. Depeche Mode – World in my eyes

08. Hilde Hildebrand – Beim ersten Mal, da tut’s noch weh

09. Knorkator – Böse

10. Little Richard – Ready Teddy

11. Der singende klingende Preibisch – Tanzkapelle Todesspinne

12. Ennio Morricone – My name is Nobody