Techno.Show goes Silvester.Show

Sa 31. Dezember 2016 22:00 bis 23:59 22:00 bis 23:59

Die letzten beiden Stunden eines scheußlichen Jahres oder die letzten beiden Stunden vor Beginn eines Jahres, dass man jetzt schon hassen darf, werden euch auf coloRadio durch Ottilie Engels und Michael Bergmann nochmal so richtig versaut.

Wir werden euch mit unserer eigenen Musik massiv belästigen, werden internationale Persönlichkeiten live anrufen, um Dresden live ins rechte Licht zu rücken und erzählen wie der Wodka schmeckt, den wir uns im Studio live und in Farbe reinschütten.

Um nicht nur negative Stimmung zu verbreiten, werden wir euch erzählen, was passiert, wenn beim Bleigießen ein Atompilz das Ergebnis ist und welche Prothesen am besten geeignet sind, falls die La Bomba-Böller aus Tschechien in der eigenen Hand explodiert sind.

Zwischendurch werden wir euch die besten Katastrophenmeldungen der Silvesternacht auf twitter verlesen. Und wirklich jeden Tweet, den ihr an uns richtet #ddsilvestershow werden wir künstlerisch verarbeiten.

Start ist pünktlich um 22 Uhr und Ende dann, wenn ihr euch alle scheinheilig in die Arme fallt. Empfangen werden wir in Dresden über UKW 98,4 & 99,3 MHz und weltweit über den coloRadio-Stream. Es wird die letzte Chance in diesem Jahr sein, uns zu hören! Die allerletzte!