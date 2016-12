Frühstücksradio vom 4. Dezember 2016

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– 2. Advent mit Weihnachtsgewinnspiel!

– Zieh-braune-Schuhe-an-Tag: wir machen mit!

– Thema Traumdeutung: Bert G. erzählt aus eigener Erfahrung!

– wir moderieren auf gepackten Koffern: die letzte Sendung im alten Studio

– G.G. Anderson hat Geburtstag, doch wir vergessen, es zu erwähnen!

– 1958: das erste deutsche Strahlverkehrsflugzeug 152/V1 startet in Dresden zum Erstflug

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Ramona – Ich muss telefonieren

03. Die Roten Rosen – Leise rieselt der Schnee

04. DJ Bobo – Love is all around

05. Comedian Harmonists – Ein bißchen Leichtsinn kann nicht schaden

06. Across The Boarder – The Boxer

07. Gisela May – Wenn eena jeborn wird (Auf Wiedersehen, Gisela!)

08. Die Gruppe Liebe – Hoffnung ist ein schlechter Koch

09. G.G. Anderson – Eine Nacht dein Mann sein (*1949, Alles Gute, Gigi!)

10. Die Gruppe Liebe – Weihnachtsbaum

11. Brigitte Bardot – Harley Davidson

12. The Beatles – Wonderful Christmas Time

13. Curtis Lee – Pretty Little Angel Eyes

14. Bananarama – Venus

15. Die Gruppe Liebe – Tausend Sterne sind ein Dom (live at Women’s Church)

16. Ennio Morricone – My Name Is Nobody