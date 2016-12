Frühstücksradio mit Spaß vom 18. Dezember 2016

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– 4. Advent und Back-Kekse-Tag: wir erzeugen imaginäre Weihnachtsplätzchen!

– der Jahresrückblick: das geschah 2016!

– das Wetter: der Herbst hat Dresden in seinen ehernen Klauen!

– Moderator Preibisch im Selbstversuch: alles über sein Traumtagebuch!

– Tag der arabischen Sprache: schneller lernen mit Karl May!

– 1943: Keith Richards wird geboren: wir feiern mit!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Herbert Roth – Rennsteiglied

03. Der singende klingende Preibisch – Danger-Doreen

04. Little Richard – Baby Face

05. Sloppy Seconds – Candyman

06. Die kleine Cornelia – Hei, hei, hei, so eine Schneeballschlacht

07. Fine Young Cannibals – She drive’s me crazy

08. WIZO – Der Käfer

09. René Pascal – Teufel Luise

10. Abstürzende Brieftauben – Zu spät

11. Frank Sinatra – Five minutes more

12. Stray Cats – Build for speed

13. Rudy Giovannini – Tulpen aus Amsterdam

14. Extrabreit – Flieger, grüß‘ mir die Sonne

15. Ennio Morricone – My name is Nobody