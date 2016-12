Frühstücksradio mit Spaß vom 11. Dezember 2016

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– das neue Studio im Zentralwerk ist fertig, doch es gibt Probleme: der Moderatorenstuhl hat eine gelbe Farbe!

– Moderator Bert G.s Geheimnis enthüllt: darum fährt er nicht gerne nach Tschechien!

– Moderator Preibisch entlarvt Michael Jacksons Lügen und entdeckt das Mysterium der 5. Dimension!

– Internationaler Tag der Berge: wir gratulieren!