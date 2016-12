Workshop Studiobau Teil 3 – Raumakustik

Während in Teil 1 und 2 dieses Workshops die ganze harten Fakten die der Bau von Wänden und die Verlegung der Elektrik vermittelt wurden, geht es jetzt in Teil 3 um den Klang dieses Raums – um die Raumakustik. Ihr lernt, wie Möbel und Klangquellen im Raum angeordnet werden sollten, was es für Dämm- und Dämpfmaterialien gibt, wie man diese selbst verbaut, und wo man sie anbringt. Ihr werdet in allen Bereichen selbst Hand anlegen und viel praktische Erfahrung mitnehmen.

Wann? Donnerstag, den 1.12.2016, 10-20 Uhr

Wo? neue Studios von coloRadio im Zentralwerk, Rieser Str. 34

Wer? interessierte Laien, 6-10 Teilnehmende

Kosten: freiwillige Spende

Sprache: deutsch

Kursleiter: Lutz und Michel

Anmeldung: workshop@coloradio.org

Anmeldeschluss: 30.11. 2016