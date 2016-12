Pegidaführer Lutz dankt dem großen Führer Wladi(mir Putin) am 31.10. in Dresden

Dank am Führer Wladi(mir) Putin gibt es oft bei Pegida, z.B. dankte der Führer Lutz Bachmann am 31.10. und freute sich Jürgen Elsässer am 16.10.. Der Sprechchor „Merkel nach Sibirien, Putin nach Berlin“ wird gerne von Pegidisten gerufen, z.B. auch am 3.10. zu den Einheitsfeierlichkeiten. Bachmann und Elsässer hoffen wie Putin auf Donald Trump als US-Präsidenten und Siegfried Däbritz versuchte am 31.10. den 13. Februar als Thema bei Pegida einzuführen. [Link zum Beitrag]



Download/nachhören Größe: 9,3 MB; Länge: 11:29 min