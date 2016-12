Frühstücksradio vom 6. November 2016

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– das Wetter: die Übergangsperiode lässt die Moderatoren aneinander vorbeireden!

– Moderator Preibisch war im Verkehrsmuseum: seine Erlebnisse!

– US-Präsidentschaftswahl: wir geben eine Wahlempfehlung!

– Ausgesetzt-ohne-Kompass-Tag: wir gratulieren allen einsamen Insulanern!

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Cindy & Bert – Spaniens Gitarren

03. Little Richard – Ready Teddy

04. Alison Tate – Mr. Tambourine Man

05. Die deutsche Fußballnationalelf von 1974 – Fußball ist unser Leben

06. Dr. Alban – Sing Hallelujah

07. Becks Pistols – Wo sind sie jetzt

08. Helge Schneider – Ich steh‘ den ganzen Tag am Gartenzaun

09. Der Singende Klingende Preibisch – Welche Farbe hat die Welt

10. Lolita – Seemann, lass‘ das träumen

11. Alain Goraguer & sein Orchester – Ein Heim für Tiere

12. South Park – Lasst uns wählen geh’n

13. The Royal Crowns – Bettie Page

14. Kim Wilde – The Second Time

15. Helge Schneider – Das alte Reinhold-Helge-Spiel

16. Mururoa Attäck – Ausbomben

17. Ennio Morricone – My Name Is Nobody