Frühstücksradio vom 27. November 2016

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– 1. Advent, doch im Radiostudio gibt es zwar eine Kerze, aber keine Streichhölzer!

– das Wetter: megamillimetergroße Wassertropfen bevölkern die Luft

– Tag des Streichholz (John Walker hats 1826 erfunden)

– Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Schachweltweisterschaft

– Michael Jacksons Biographie: war er schöner als Diana Ross?

Ereignisse:

– der erste Zorrofilm feiert 1920 Premiere

– Bruce Lee (* 1940), Karatefilmschauspieler, wird geboren

– Jimi Hendrix (* 1942), Gitarrenfrickler, kommt zur Welt

– der längste Straßentunnel (24,5 km) wird in Norwegen eröffnet

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Manuela – Schuld war nur der Bossa Nova

03. The Everly Brothers – When will i be loved

04. Ramones – Merry Christmas

05. Baby Classics – Ein Männlein steht im Walde

06. Marlene Dietrich – Ich bin die fesche Lola

07. Toxoplasma – Miriam

08. Der Singende Klingende Preibisch – Pause

09. Eric Carmen – Hungry Eyes

10. Die Gruppe Liebe – Weihnachtsbaum

11. Ted Herold – Sie sagt kein Wort

12. Horrorpops – Psychobitches outta hell

13. The Andrews Sisters – Beat me Daddy, eight to bar

14. Frank Schöbel – Wie du

15. Stefanie Hertel – Jodel-Medley

16. Ennio Morricone – My name is Nobody