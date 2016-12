Frühstücksradio mit Spaß vom 20. November 2016

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– Totensonntag, Weltlebertag

– das Wetter: es herrscht Standard-Herbstwetter in allen Facetten

– die Todesspinne: sie lauert unter Toilettendeckeln!

– Tanzschulen-Abschlussball: so triumphierte die Tanzband Sound Up aus Cottbus!

– Wetterexperte Bert G. war zum Punkkonzert: gibt es Blessuren?

– Affront in der Fußballwelt: der RB Leipzig ist Tabellenführer!

– Bert G. will ein Volkslied singen und ist vom Lampenfieber wie gelähmt!

Die Titelliste:

01. Rex Gildo – Marie, der letzte Tanz ist nur für dich

02. The Tonhusten – Gutn Tach

03. Udo Jürgens – 17 Jahr‘, blondes Haar

04. The Shocking Blue – Venus

05. Slime – Störtebeker (Slime Time!)

06. BarbaRossa – Lieschen ging im Wald spazieren

07. De Randfichten – Lebt denn der alte Holzmichl noch

08. Slime – Besserwisserei stinkt (Slime Time!)

09. Josephine Baker – J’ai deux amours

10. Die kleine Cornelia & Camillo Felgen – Ich heirate Papi

11. Der singende klingende Preibisch – Sie kennt ihn aus dem Funk

12. Abstürzende Brieftauben – Wär‘ ich doch im Bett geblieben

13. Hildegard Knef – Er war nie ein Kavalier

14. Slime – Bullenschweine (Slime Time!)

15. Ennio Morricone – My name is Nobody