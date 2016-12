Frühstücksradio mit Spaß vom 13. November 2016

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– Volkstrauertag und Tag der Nettigkeiten

– Trump ist Trumpf

– die Fußgängerbrücke in der Albertstraße wird abgerissen

– Was liest Du denn?: Michael Jacksons Biographie

– wir trauern um Leonard Cohen

– auf der Hauptstraße wurden Weihnachtssterne aufgehängt

Unsere Geburtstagskinder:

– Robert L. Stevenson (* 1850), schottischer Schriftsteller (Die Schatzinsel)

– Whoopi Goldberg (* 1955), US-anmerikanische Schauspielerin (Sister Act)

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Thomas Lück – Caramba Caroline

03. Petula Clark – Downtown

04. Leonard Cohen – Waiting for a miracle (R.i.F.)

05. Second Floor Daycare – Baby, one more time

06. Berthe Sylva – Les roses blanches

07. guDDie – Dummzusein

08. Atomic Kitten – Eternal flame

09. Tommy di Solina – Zebra-Petra