Mo 10. April 2017 18:00 bis 19:00 22:00 bis 23:00

Wir erfreuen Euch auch heute wieder mit spritzigem Grindcore, deathtigem Metal und geschmackvollem Hardcore/Crust-Punk, natürlich wie immer alles live!

Listen to the ultimative-horrendous-grinding-disaster-live-radioshow in your town and in your face!