zerrspiegel: electronica // hip-hop // pop // psychedelic // feminism #8

Playlist:

Electronica:

Nouvelle Vague: Love Will Tear Us Apart, Koala Remix

Natalja Beridze: Love Is Winning, Donna Maya Remix

AGF: geimx93b

Gudrun Gut und Trio Fado: Toma da la ca

Rona Geffen und Natasha Enquist: LGBT (Love Who You Are)

Hypersunday und Omega dB: 10.000 Feet

Boy Pussy: Up & Down

Juliane Wolf: Sunday Acid Jam

Oy: Space Diaspora

Ducks!: Make A Party

Hip-Hop:

Leila Akinyi: Afro Spartana

SXTN: Ich bin schwarz

Le1f: Nah

Seeralez: Shut Up

Akua Naru: The Backflip

Psychedelic:

Josefin Öhrn & The Liberation: The State I’m In

Goat: Goatfuzz

Emma Russack: Narooma

Adiam: Bigger

Ira Atari: Sad Girl

Nowsize: So Gone

Georgia Ruth: Fossil Scale

Hyphen Hyphen: Just Need Your Love

Strange Walls: The Sleeping Cage

Eivor: Slor