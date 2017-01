Nachdem in Teil 1 dieses Workshops das Arbeiten mit Gipskarton und Holz (Ständerbau) vermittelt wurde, ist in Teil 2 die Verlegung von Elektrik und Netzwerktechnik im Rahmen des für Laien Möglichen dran. Ihr werdet in allen Bereichen selbst Hand anlegen und viel praktische Erfahrung mitnehmen. No fear! Unter der Anleitung erfahrener Experten wird euch schnell klar: Elektrotechnik ist keine Geheimwissenschaft.

Wann? Samstag, den 5.11.2016, 10-20 Uhr

Wo? neue Studios von coloRadio im Zentralwerk, Rieser Str. 34

Wer? interessierte Laien, 6-10 Teilnehmende

Kosten: keine

Sprache: deutsch

Kursleiter: Roman Kalex, Elektriker, Informatiker, Studiobauer und Radiomacher, Florian Rasch, Informatiker und Radiomacher

Anmeldung: direkt bei den Dozenten oder workshop@coloradio.org

Anmeldeschluss: 5.11.2016, bis 10 Uhr