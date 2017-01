Schwarzbuch der Lyrik Tour 2016. Die Prenzelbergconnection springt in die Elbe.

Buchpräsentation, Diskussion, Noise.

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2016/10/erste-stunde_prenzlberglesungneunterapril.ogg

https://coloradio.org/site/wp-content/uploads/2016/10/prenzlberglesungneunterapril_zweiter-teil-45min.ogg

die Initiative linke Kunst und AG Politisches Buch im Club der Verschwender*innen in Kooperation mit weiterdenken

präsentierten:

Prenzlauer Berg Connection

Kristin Schulz [Redaktion Schwarzbuch, Redaktion Abwärts, Leiterin des Heiner Müller Archivs / Transitraum an der HU Berlin, Autorin]

Alexander Krohn [Verleger distillerypress, Begründer der Epidemie der Künste, Begründer der Zeitschrift floppy myriapoda, Autor]

Kai Pohl [Redaktion und Layout Schwarzbuch, Begründer und Durchhalter bei floppy myriapoda, Redaktion und Layout Abwärts a.D., Autor]

Gregor Kunz [Autor, (bildender) Künstler, Mitbegründer der Unabhängigen Schriftsteller-Assoziation]

Music

20goto10 [20goto10.net]

Special Guest

Ralph Gabriel [Vizepräsident Epidemie der Künste, Mitherausgeber tortour, Herbert-Steiner-Preisträger, Autor, Kulturwissenschaftler]

Moderation

Andreas Paul [Lyriker, Autor, Hausbesetzer a.D.]

Nachdem das Jahrbuch der Lyrik 2015 damit für Furore gesorgt hatte, weil „sich so gut wie kein politisches, zumindest gesellschaftskritisches Gedicht [darin] findet“ (Heike Kunert in der ZEIT), schien es geboten, ein Druckwerk vorzulegen, das die Vielfalt der Lyrik in einer brisanten Gegenwart anschaulich macht. Herausgekommen ist das Schwarzbuch der Lyrik 2016 mit dem Titel Fünfzigtausend Anschläge. Die Anthologie versammelt 60 Gedichte von 13 Dichterinnen und 26 Dichtern in fünf musikalisch geprägten Kapiteln: Heavy Metal, Rock’n’Roll, Doom Shanties, Blues und Chansons. [Epidemie der Künste [Hg.]:Fünfzigtausend Anschläge. Schwarzbuch der Lyrik 2016. Berlin: Distillery Press 2016 | 16€ | Link zum Verlag