Putin, Putin! Pegida und der 3. bzw. 7. Oktober

Dass der 7. Oktober nicht nur der ehemalige Nationalfeiertag der DDR ist, wusste auch Ines-Claudia Gemeinert, die seit dem 1. Spaziergang bei Pegida dabei ist und am 12. September von der Pegidabühne sprach, dass sie in Nordrhein-Westfalen die Hölle gesehen hätte. Ines-Claudia Gemeinert schrieb am 7. Oktober 2015 auf VK: „Alles Gute zum Geburtstag, Herr Putin“. Der Wladimir Wladimirowitsch Putin ist in Pegidakreisen ziemlich beliebt. So wurde er z.B. auch angerufen, als Angela Merkel am Einheitsfeiertag in dieser Woche die Dresdner Frauenkirche besuchte. Dies ist zwischen allerlei anderen Unappetitlichen bisher untergegangen:

Zur Belohnung wünschte die Polizei den Pegidisten noch einen erfolgreichen Tag. Was Ines-Claudia Gemeinert betrifft: Einer ihrer Facebookfreunde ist Sebastian Z., Systema-Co-Trainer in Dresden. Systema-Kampfsportschulen gelten als Aktionsfeld des russischen Militärgeheimdienstes. Aber das ist eine andere Geschichte.