Frühstücksradio vom 9. Oktober 2016

Bitte zum anhören hier klicken!

Heute: das große Italien-Spezial!

– Enthüllt: das Geheimnis des Petersdom!

– Beobachtet: das Espresso-Trinkverhalten der Italiener

– Reisetip: so kriege ich in Rom für wenig Geld viel zu sehen

– Klischee bestätigt: Italiener fahren lieber Vespa als Fahrrad!

– Hoffnungsvolle Aussicht: bezahlt ColoRadio die Reisekosten?

Außerdem:

– Weltposttag, Brandschutztag, Tag der Kuriositäten

– Überraschung für Bert G. – er gewinnt eine Preisausschreiben!

– 1934: Johnny Ray kommt zur Welt

– 1940: John Lennon wird geboren

– 1947: France Gall kommt zur Welt

Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. G. G. Anderson – Sommernacht in Rom

03. Little Richard – Keep on knockin‘

04. Andy Borg – Arrivederci, Claire

05. Dr. Alban feat. Leila K. – Hello Africa

06. John Lennon – Woman is the nigger of the world (Alles Gute!)

07. Demented Are Go! – Rubber Rock

08. Evelyn Künneke – Das Karussell

09. Ricchi e Poveri – Made in Italy

10. Ricchi e Poveri – Sàra perché ti amo

11. Sandow – Sucht

12. Johnny Ray – You don’t owe me a thing (Alles Gute!)

13. Ennion Morricone – My name is Nobody