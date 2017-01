Frühstücksradio vom 30. Oktober 2016

Zum hören bitte hier klicken!

Heute das große Dreifach-Feiertags-Spezial:

Halloween:

– Verhalten bei Süßigkeitenforderungen von Kindern

– Verhalten beim Nahen von Horrorclowns

Reformationstag:

– Verhalten beim Auftreten von mehreren Martin-Luther-Imitatoren

Zeitumstellung:

– leistet sie Verbrechen Vorschub?



– wir trauern um Manfred Krug

Was sonst noch geschah:

– 1960: Fußballer Diego Maradona wird geboren

– 2016: in der Neustadt eröffnet die Burg Erhardt: taugt sie für Mittelalterfans?

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Wencke Myhre – Ein Sonntag im Bett

03. Otis Redding – These arms of mine

04. Manfred Krug – Alles geht einmal zuende (Mach’s gut, Manne!)

05. Die Gruppe Liebe – Das Blaue Wunder

06. Yeti Girls – Don’t bring me down

07. Mundstuhl – Weil ich down bin

08. Wehrkraftzersetzer – Politessen verdreschen

09. Conny Froboess – Lieber Disk-Jockey

10. Dead Or Alive – Lover come back to me (Mach’s gut, Pete Burns!)

11. Terrorgruppe – Sonntag morgen

12. Helge Schneider – Ich habe mich vertan

13. Die Gruppe Liebe – Hoffnung ist ein schlechter Koch

14. Tatjana – Chica Cubana

15. Mundstuhl – Handy stärker

16. Ted Herold – Jung, verrückt & ungezähmt

17. Ennio Morricone – My name is Nobody