Frühstücksradio vom 2. Oktober 2016

Die Themen:

– Terror in Dresden: wir erstellen ein Täterprofil!

– Tag der Reinigungskräfte: wir gratulieren!

– Tag der Gewaltlosigkeit: Glückwünsche an Gandhi!

– Beginn der Orioniden: Planetenschwärme greifen die Erde an!

Was sonst noch geschah:

– Erntedankfest, Schutzengelfest

– Spaß-trotz-Sparsamkeit-Tag

– Gib-deinem-Auto-einen-Namen-Tag

– 1187: Saladin erobert Jerusalem und löst damit den 3. Kreuzzug aus

– 1608: der Niederländer Hans Lipperhey erfindet das Fernrohr

– 1836: Charles Darwin trifft nach seiner Forschungsreise mit der HMS Beagle wieder in England ein

– 1847: Paul von Hindenburg (Luftschiffpilot) kommt zur Welt

– 1869: Mahatma Gandhi wird geboren (Gandhi Jayanti Tag in Indien)

– 1911: an preußischen Schulen wird die Schulstunde auf 45 min gekürzt

– 1925: in Paris tritt Josephine Baker erstmals in einem Bananenröckchen auf

– 1941: der Testpilot Heini Dittmar erreicht mit dem Raketenflugzeug Me 163 erstmals die 1000-km/h-Marke

– 1951: die Sängerin Romina Power (Felicita im Duett mit Al Bano) wird geboren

– 1951: Bassist und Sänger Sting (The Police) kommt zur Welt

– 1971: Xavier Naidoo, Mannheimer Jammerlappen-Sohn, wird geboren

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Al Bano & Romina Power – Felicita (Alles Gute!)

03. The Chordettes – Lollipop

04. Millencolin – Every breath you take (Alles Gute, Sting!)

05. Southpark’s Cartman – I swear

06. Steff CKoehler – Du bist ein Vibrator

07. Robert & the Roboters – Tanz, du Luder!

08. Ted Herold – Rock and Roll Baby

09. Body Count – Cop Killer

10. Frank Sinatra – There’s no business like showbusiness

11. Die Gruppe Liebe – Tulpen von Bui

12. Ennio Morricone – My name is Nobody