Frühstücksradio vom 16. Oktober 2016

Zum anhören bitte hier klicken!

Die Themen:

– Reisemagazin Abgehaun – heute: Prag

– das Wetter: der Herbst ist da!

– und viele andere!

Was sonst noch geschah:

– Welternährungstag, Gallustag

– Tag des traditionellen Handwerks im Erzgebirge

Unsere Geburtstagskinder:

– 1752: Adolph Knigge, Benimm-dich-Ratgeber

– 1854: Oscar Wilde, Schrifsteller (Das Bildnis des Dorian Gray)

– 1927: Günter Grass, Literaturnobelpreisträger

– 1939: Nico Haak, Schlagersänger

– 1970: Mehmet Scholl, Fußballer

Die Titelliste:

01. The Tonhusten – Gutn Tach

02. Nico Haak – Unter dem Schottenrock ist gar nichts (Alles Gute!)

03. Danny & the Juniors – At the hop

04. Die Ärzte – Stick it out

05. Helena Vondrackova & Jiri Korn – Ja pudu tam a ty tam

06. Karel Gott – Babicka

07. Le Scrawl – Tank time

08. Johannes Heesters – Ein Glück, dass man sich so verlieben kann

09. Kiloherz – Mach‘ dich auf den Weg

10. Agnetha – Så glad som dina ögon

11. Bobby Rydell – Volare

12. Kylie Minogue – The locomotion

13. Ennio Morricone – My name is Nobody